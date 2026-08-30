Φονική καταιγίδα στην Κύπρο: Νεκρός γνωστός επιχειρηματίας στο Κάβο Γκρέκο

Φονικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που κτύπησε την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό άντρα το απόγευμα του Σαββάτου που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό. Η κόρη και η συμβία του, οι οποίες επέβαιναν μαζί του στο σκάφος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται.

Το απόγευμα είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, αφότου διασώθηκαν άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία σκάφη.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε τελικά αναίσθητος από δύτες και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγές από το ΚΣΕΔ αναφέρουν ότι η συμβία και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό και διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

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