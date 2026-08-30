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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Φωτιά σε φορτηγό μέσα σε πλοίο - Συναγερμός στις Αρχές

λιμανι σουδας
clock 07:33 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε επικαθήμενο όχημα κατά τη διάρκεια της φόρτωσής του στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ», στο λιμάνι των Χανίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (29/8), όταν από το ηλεκτρικό μοτέρ του ψυκτικού θαλάμου του οχήματος, το οποίο βρισκόταν συνδεδεμένο με παροχή ρεύματος στο γκαράζ του πλοίου, έγινε αντιληπτή φλόγα.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, διακόπτοντας την ηλεκτρική παροχή και προχωρώντας στην κατάσβεση της φωτιάς με φορητό πυροσβεστήρα.

Η έγκαιρη επέμβαση απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στο υπόλοιπο γκαράζ, ενώ το επικαθήμενο όχημα απομακρύνθηκε από το πλοίο μετά την κατάσβεση.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε άλλα οχήματα. 

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