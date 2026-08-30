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ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Διευθυντής της CIA πρότεινε στους Ρώσους τριμερή συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Πρόεδροι
clock 08:47 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, πρότεινε τη πραγματοποίηση τριμερούς συνάντηση μεταξύ τουΝτόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ, σημειώνει δημοσίευμα του Axios, είχε ως στόχο -εν μέρει τουλάχιστον- να διαπιστωθεί αν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να πειστεί ο Πούτιν να προχωρήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «συνήθης διαδικασία» και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Στη Μόσχα ο Ράτκλιοφ συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του: τον επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρύσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ.

Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και για την πρόταση για μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα αυτή και στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι ήταν σύμφωνος, αλλά ο Πούτιν την απέρριψε.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ εμπλέχθηκε προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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