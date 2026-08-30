Τραγωδία στη Χαλκιδική: Καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκιδική, με έναν 84χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταπλακώθηκε από το όχημά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ, με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να ενημερώνεται λίγο μετά τις 22:00. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροσβέστες βρέθηκαν μπροστά σε ένα αυτοκίνητο, κάτω από το οποίο είχε εγκλωβιστεί ο ηλικιωμένος άνδρας. Ακολούθησε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, η οποία διήρκεσε αρκετή ώρα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να τον απεγκλωβίσουν, ωστόσο ο 84χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το όχημα κατέληξε να καταπλακώσει τον 84χρονο.

Στο πλαίσιο της έρευνας συλλέγονται πληροφορίες και μαρτυρίες από κατοίκους και άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

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