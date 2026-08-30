ΒΟΑΚ: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια και κινήθηκε ανάποδα (βίντεο)

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Νέο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ, πάνω από τα Μάλια, με οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσει προσπέραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε, πέρασε πάνω από τα κολωνάκια διαχωρισμού και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της Κρήτης, θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.

Δείτε το βίντεο:

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