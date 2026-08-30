ΒΟΑΚ: Πέρασε πάνω από τα κολωνάκια και κινήθηκε ανάποδα (βίντεο)

Νέο επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στον ΒΟΑΚ, πάνω από τα Μάλια, με οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσει προσπέραση.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο οδηγός, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που δημιουργούσε, πέρασε πάνω από τα κολωνάκια διαχωρισμού και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Η συγκεκριμένη κίνηση, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της Κρήτης, θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες.
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