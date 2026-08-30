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ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party – Αναφορές για πολλά θύματα

Ελβετία Εκρηξη
clock 08:35 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια rave party στο Aarau, στη βόρεια Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του καντονιού Αργκoβίας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (30.08.2026), σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν το rave party.

Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και η ταυτότητα του ή των δραστών.

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