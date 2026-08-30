Ηράκλειο: "Χτύπημα" σε συμμορία με «μαϊμού» τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ – Δύο συλλήψεις

Στα χέρια των Αστυνομικών της Ασφάλειας Ηρακλείου έπεσαν δύο νεαροί, 21 και 22 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν μέλη οργανωμένης ομάδας που εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν εννέα τετελεσμένες υποθέσεις απάτης και ακόμη 30 απόπειρες, που καταγράφηκαν από τις 19 Αυγούστου μέχρι και χθες στο Ηράκλειο .

Τα μέλη της συμμορίας τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα και, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα υποτιθέμενη βλάβη ή πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, τους έπειθαν ότι έπρεπε να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο σπίτι. Στη συνέχεια τους ζητούσαν να βγάλουν από το σπίτι και να συγκεντρώσουν σε συγκεκριμένο σημείο χρήματα και κοσμήματα, δήθεν για να διευκολυνθεί ο τεχνικός έλεγχος.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να αποσπούν την περιουσία των θυμάτων, με τη συνολική λεία από τις εννέα εξιχνιασμένες περιπτώσεις να ξεπερνά, σύμφωνα με την Αστυνομία, τις 38.000 ευρώ σε κοσμήματα και τις 20.000 ευρώ σε μετρητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες του ekriti, οι δράστες άλλαζαν ρόλο και παρίσταναν τους λογιστές, χρησιμοποιώντας διαφορετικό πρόσχημα για να προσεγγίσουν τα θύματά τους.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» στην ομάδα. Με τα αυτοκίνητά προσέγγιζαν τα σπίτια των θυμάτων και παραλάμβαναν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν προηγουμένως ζητήσει οι συνεργοί τους. Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν ακόμη τρία άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα 22 ετών, που φέρονται επίσης να είχαν ρόλο οδηγού και «εισπράκτορα», καθώς και ένας 32χρονος , ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης ενός από τα οχήματα που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

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