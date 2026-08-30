Νότια Αφρική: Το βίντεο με την υπερπτήση αεροσκαφών «αναπνοή» από στάδιο στο Κέιπ Τάουν

Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της εταιρείας Airlink πραγματοποίησαν χαμηλή διελευση πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, κόβοντας την ανάσα των θεατών λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα ράγκμπι ανάμεσα στην εθνική ομάδα της χώρας και τη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το ένα αεροσκάφος πέταξε σε υψόμετρο μόλις 15 μέτρων πάνω από το στάδιο. Η επικίνδυνα χαμηλή πτήση δεν οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα ή σφάλμα του χειριστή, καθώς επρόκειτο για μια προγραμματισμένη, εθιμοτυπική διέλευση.

Η ενέργεια αυτή αναβίωσε την παράδοση που ξεκίνησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι το 1995 στο Γιοχάνεσμπουργκ, όταν ένα Boeing 747 της South African Airways πραγματοποίησε μια ανάλογη, ιστορική χαμηλή πτήση πάνω από το γεμάτο φιλάθλους γήπεδο.

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Video shows two planes flying dramatically low over a rugby stadium in Cape Town, South Africa on Saturday. pic.twitter.com/9PTMERgW2O — CBS News (@CBSNews) August 29, 2026

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