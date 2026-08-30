Ηράκλειο: Αλλάζει ο κόμβος Τζάμπο – Τι προβλέπεται να γίνει

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Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του κόμβου στη συμβολή των οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και 62 Μαρτύρων, γνωστού ως κόμβου Τζάμπο, εισηγείται η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου στη Δημοτική Επιτροπή την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ με ΦΠΑ, προβλέπει τη μετατόπιση και ανακατασκευή του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, προβλέπονται ασφαλείς διαβάσεις, υποδομές για ΑμεΑ, νέα πεζοδρόμια, δίκτυο ομβρίων, φωτισμός και σηματοδότηση, καθώς και παρεμβάσεις πρασίνου και άρδευσης. Η πρόταση θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου με την εβδομαδιαία ανασκόπηση: