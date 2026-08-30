Τρεις συνταγές ομορφιάς με πεπόνι

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Το πεπόνι είναι ένα από τα πιο θρεπτικά φρούτα του καλοκαιριού και αποτελεί φυσική πηγή βιταμινών Α και C, β-καροτίνης και αντιοξειδωτικών.

Τα πολύτιμα αυτά συστατικά συμβάλλουν στη διατήρηση της ελαστικότητας, της λάμψης και της φυσικής άμυνας της επιδερμίδας απέναντι στις καθημερινές περιβαλλοντικές επιθέσεις. Δες παρακάτω πώς το πεπόνι μπορεί να γίνει ένας φυσικός σύμμαχος για υγιές και φωτεινό δέρμα.







Βελούδινος Ορός Πεπoνιού



Οφέλη: Ενυδάτωση • Ελαστικότητα • Αντιοξειδωτική προστασία







Πώς να φτιάξεις την πιο εύκολη μάσκα μαλλιών με καστορέλαιο



Υλικά

40 ml φυτική γλυκερίνη



10 ml βότκα



Λευκόπράσινες φλούδες πεπονιού μέχρι να γεμίσουν περίπου το 2/3 του βάζου.

Παρασκευή

Τοποθετήστε τη φλούδα σε γυάλινο βάζο και καλύψτε τη με τη γλυκερίνη και τη βότκα, αφήνοντας περίπου δύο δάχτυλα υγρού πάνω από το φρούτο. Αφήστε το μείγμα να εκχυλιστεί για 40 ημέρες, ανακινώντας το περιστασιακά. Στη συνέχεια φιλτράρετε και διατηρήστε το serum σε γυάλινο μπουκαλάκι στο ψυγείο.







Εφαρμογή

Εφαρμόστε 4-5 σταγόνες σε καθαρό πρόσωπο πρωί ή βράδυ προν τα υπόλοιπα προϊόντα.

Μεταξένιο Scrub Σώματος με Πεπόνι



Οφέλη: Απολέπιση • Απαλότητα • Λεία επιδερμίδα







Υλικά

• 2 κ.σ. πολτό πεπονιού



• 2 κ.σ. καστανή ζάχαρη



• 1 κ.σ. μέλι



• 1 κ.σ. γλυκό αμυγδαλέλαιο

Παρασκευή







Ανακατέψτε όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Εφαρμογή

Κάντε απαλό μασάζ σε νωπή επιδερμίδα για 2-3 λεπτά και ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

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Μάσκα Ματιών με Πεπόνι & Αγγούρι



Οφέλη: Φωτεινότητα • Ενυδάτωση • Ξεκούραστο βλέμμα

Υλικά

• 1 κ.σ. πολτό πεπονιού



• 1 κ.γ. πολτό αγγουριού



• 1 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι

Παρασκευή

Ανακατέψτε καλά όλα τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Εφαρμογή

Εφαρμόστε γύρω από τα μάτια για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε και ολοκληρώστε με λίγες σταγόνες από τον Βελούδινο Ορό Πεπoνιού.

Πηγή: jenny.gr

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