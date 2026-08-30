Κρήτη: Συμπλοκή τα ξημερώματα - Τραυματίστηκε 47χρονος

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 47χρονος μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Κουμ Καπί Χανίων. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ ανδρών, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 47χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο μέχρι την άφιξή τους οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι είχαν εκαφανιστεί.

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