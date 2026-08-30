Κρήτη: Πρωταθλήτρια στον τουρισμό το πρώτο επτάμηνο του 2026

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Η εικόνα που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026 παραμένει θετική, αλλά πίσω από τη συνολική άνοδο κρύβονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των προορισμών. Κρήτη, Ιόνιο και αρκετοί μικρότεροι νησιωτικοί και περιφερειακοί προορισμοί καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις, την ώρα που η Αθήνα, παρά τη συντριπτική πρωτιά της σε απόλυτους αριθμούς, εμφανίζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο Αυγούστου του INSETE Intelligence, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν στα κυριότερα ελληνικά αεροδρόμια 15,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά περίπου 541.000 ή 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025. Μόνο τον Ιούλιο οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,2%.

Η Κρήτη στην κορυφή των τουριστικών περιοχών

Σε επίπεδο γεωγραφικών ενοτήτων, η Κρήτη προηγείται καθαρά, συγκεντρώνοντας στο επτάμηνο περίπου 3,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, 217.000 περισσότερες από πέρυσι, με αύξηση 7,2%.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με περίπου 2,5 εκατ. αφίξεις και άνοδο 2,4%, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά, με 2,3 εκατ. αφίξεις και σαφώς υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, 6,6%. Οι Κυκλάδες καταγράφουν 668.000 αφίξεις, αυξημένες κατά 4,7%, ενώ η Πελοπόννησος, αν και έχει πολύ μικρότερο όγκο (154.455 αφίξεις), εμφανίζει την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των γεωγραφικών ενοτήτων, κατά 15,2%.

Αθήνα πρώτη σε αριθμούς, αλλά με αρνητικό πρόσημο

Σε επίπεδο μεμονωμένων αεροδρομίων, η Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται μακράν στην πρώτη θέση, με 4,88 εκατ. διεθνείς αφίξεις στο επτάμηνο. Ωστόσο, πρόκειται για έναν από τους λίγους μεγάλους προορισμούς που κινούνται πτωτικά, καθώς οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 42.000 ή 0,8%, καθώς από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούλιο οι αφίξεις ακολούθησαν ελαφρά πτωτική πορεία.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι αντίθετα η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έφθασε τα 1,61 εκατ., με αύξηση 6%. Το Ηράκλειο ξεπέρασε τα 2,26 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 5,6%, ενώ τα Χανιά πλησίασαν το 1 εκατ. διεθνείς αφίξεις –959.959– με εντυπωσιακή αύξηση 11,3%.

Η Ρόδος παραμένει επίσης ένας από τους ισχυρότερους ελληνικούς προορισμούς, με 1,71 εκατ. αφίξεις και αύξηση 3,7%, ενώ η Κως κινήθηκε ελαφρά χαμηλότερα, στις 729.000 αφίξεις και μείωση 1,2%.

Οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη άνοδο

Αν όμως η κατάταξη γίνει με βάση τον ρυθμό αύξησης και όχι τον απόλυτο αριθμό επισκεπτών, η εικόνα αλλάζει σημαντικά.

Πρώτη μεταξύ των αεροδρομίων του πίνακα του INSETE βρίσκεται η Καλαμάτα, με αύξηση διεθνών αφίξεων 20,8%, στις 107.127, και ακολουθεί πολύ κοντά η Σάμος με +19,5% (86.305 αφίξεις). Η Κάρπαθος καταγράφει άνοδο 13,9%, η Σκιάθος 12,1% και τα Χανιά 11,3% (959.959 αφίξεις).

Ιδιαίτερα θετική είναι επίσης η πορεία της Μυκόνου, όπου οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 9,5%, φθάνοντας τις 317.000. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν περίπου 1,21 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 8,3%, ενώ η Κεφαλονιά σημείωσε άνοδο 8%. Η Ζάκυνθος κινήθηκε στο +3%, ενώ η Σαντορίνη εμφάνισε σχεδόν σταθεροποιημένη εικόνα, με αύξηση μόλις 0,7%.

Στον αντίποδα, εκτός από την Αθήνα και την Κω, απώλειες εμφανίζουν η Καβάλα, με πτώση 8,8%, και η Μυτιλήνη, με μείωση 7,7%.

Τα στοιχεία του επταμήνου δείχνουν έτσι ότι η φετινή αύξηση του ελληνικού τουρισμού δεν στηρίζεται αποκλειστικά στους παραδοσιακούς «πρωταθλητές».

Μικρότεροι προορισμοί, όπως η Καλαμάτα, η Σάμος, η Κάρπαθος και η Σκιάθος, εμφανίζουν διψήφιους ρυθμούς ανόδου, ενώ η ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση των Χανίων και συνολικά της Κρήτης ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του νησιού ως του μεγαλύτερου περιφερειακού πόλου του ελληνικού εισερχόμενου τουρισμού.

Πηγή: OT

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