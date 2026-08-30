Κουρής: "Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος"

Ο Νίκος Κουρής σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Vogue και μίλησε για τους περιορισμούς που υπήρξαν στην καριέρα του καθώς από νωρίς χαρακτηρίστηκε ως «γοητευτικός πρωταγωνιστής».

«Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος», είπε αρχικά.

Τι είπε για τον έρωτα;

«Για όλους είναι σημαντικός ο έρωτας. Απλώς, κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν. Ο έρωτας είναι η μόνη ζωή και ταυτόχρονα το πιο κοντινό πράγμα στον θάνατο – κάτι ακραίο. Έρωτας είναι να χάνεις αυτό που ξέρεις για σένα. Και δεν υπάρχει πιο δυσάρεστη κατάσταση από το να χάνεις τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία, τον εγωισμό και την ησυχία σου και να καθορίζεσαι από κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και πιο ζωντανό. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Δε λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι και διαρκώς ερωτευμένοι. Ούτε εγώ είμαι. Λέω, απλώς ότι αυτό είναι έρωτας, όλα τα άλλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Αν είσαι ταλαντούχος, μπορεί και μέσα σε μια κοινωνική σύμβαση να ευτυχήσεις και να φτιάξεις μια όμορφη ζωή για σένα και τον άνθρωπό σου, και δευτερευόντως για τα παιδιά σου – αν έχεις. Λέω δευτερευόντως για τα παιδιά σου, όχι γιατί τα βάζω σε δεύτερη μοίρα, απλώς γιατί σε αυτά δε μπορείς να προσποιείσαι», είπε.

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