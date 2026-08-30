Κρήτη: Παραμένει ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί

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Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για τις Π.Ε. Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 9/24 Πυροσβεστικής Διάταξης, απαγορεύεται:

η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων, κ.λπ.

η χρήσης πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση (θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών, κ.λπ.)

το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών,

η εκτέλεση θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής, κ.ά.),

η χρήση υπαίθριων ψησταριών οποιουδήποτε καυσίμου,

η χρήση αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αερόστατων (Sky Lanterns),

η χρήσης ειδών πυροτεχνίας, όπως και

η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων & οχημάτων, ως εξής:

Για την Π.Ε. Ηρακλείου:

Δάσος Σύμης, Δήμου Βιάννου

Δάσος Ρούβα – Ζαρού, Δήμου Γόρτυνας και Δήμου Φαιστού

Δάσος Κουδουμά, Δήμου Γόρτυνας

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Δάσος Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου

Δάσος Φουρνί, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Δάσος Γιούχτα, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Δάσος Επανωσήφη, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

Για την Π.Ε. Λασιθίου:

Αζιλακόδασος, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Βαθύ, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Θρυπτής, Δήμου Ιεράπετρας

Δάσος Καλού Χωριού, Δήμου Αγίου Νικολάου & Μεσελέρων, Δήμου Ιεράπετρας

Δάσος Σελάκανου, Δήμου Ιεράπετρας

Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Κρούστα, Δήμου Αγίου Νικολάου

Δάσος Πευκοσέλι Σχινοκαψάλων, Δήμου Ιεράπετρας

Φοινικόδασος Βάι, Δήμου Σητείας (καθημερινά 22:00 – 06:00)

Για την Π.Ε. Ρεθύμνου:

Περιαστικά δάση Ευλιγιά - Προφ.Ηλία - Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ρεθύμνης

Αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνης

Αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων, Δήμου Ρεθύμνης

Φαράγγι Μύλων, Δήμου Ρεθύμνης

Περιαστικό δάσος Κισσού, Δήμου Αγίου Βασιλείου

Περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών, Δήμου Αγίου Βασιλείου

Περιαστικό δάσος Αγ. Ιωάννου, Δήμου Αγίου Βασιλείου

Η περιοχή νοτίως του εποπτευόμενου από τον ΟΦΥΠΕΚΑ & τον Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη, έως και την εκβολή, εξαιρουμένου του αμμώδους τμήματος της παραλίας.

Φαράγγι Μαργαριτών, Δήμου Μυλοποτάμου

Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, Δήμου Αμαρίου

Τα όρια των παραπάνω περιοχών στις οποίες ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες που συντάχθηκαν σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δασών Κρήτης και αναρτώνται: https://www.crete.gov.gr/chartes-politikis-prostasias/

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις στους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και κοινοποιούνται οι παραβάσεις στην αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες (π.χ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής).

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π.: https://civilprotection.gov.gr/xartis

Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/dasikes-pyrkagies

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

1591 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ

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