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O νεότερος «καλλιτέχνης» στον κόσμο: Είναι μωρό και μπήκε στο Guinness

Μωρό στο Guiness
clock 12:41 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ακούγεται απίστευτο, όμως ένα μωρό κατάφερε να αποκτήσει μια θέση στα Guinness World Records με τις δημιουργίες του στη ζωγραφική. Το παιδί αναγνωρίστηκε ως ο «νεότερος καλλιτέχνης στον κόσμο» και πλέον οι δημιουργίες του ετοιμάζονται να παρουσιαστούν στο κοινό μέσα από έκθεση σε γκαλερί της Σουηδίας.

Το ενδιαφέρον για τα χρώματα και την κίνηση ήταν αυτό που αρχικά κέντρισε την προσοχή των γονιών του. Στα πρώτα στάδια, έδιναν στο παιδί μια οθόνη LED, την οποία μπορούσε να εξερευνά χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά του. Όταν απέκτησε την ικανότητα να κάνει τη λεγόμενη «λαβή τσιμπίδας», ένα βασικό αναπτυξιακό ορόσημο για τα παιδιά, οι γονείς του προχώρησαν στο επόμενο βήμα και του έδωσαν πινέλα.

Στη συνέχεια, αποφάσισαν να παρουσιάσουν αυτή τη δραστηριότητα ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, χρησιμοποιώντας ως βασικό σύνθημα τον χαρακτηρισμό «ο νεότερος ζωγράφος στον κόσμο».

Η αναγνώριση από το Guinness

Η προσπάθεια απέκτησε επίσημη αναγνώριση τον Οκτώβριο του 2024, όταν το Guinness World Records επικύρωσε τον συγκεκριμένο τίτλο. Ωστόσο, στο κείμενο δεν αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια ή η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση και την επιβεβαίωση του ρεκόρ.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John C. Weibull | Artist (@johncweibull)

Αξιοσημείωτο είναι δε, πως οι δημιουργίες του πρόκειται να παρουσιαστούν και σε πραγματικό εκθεσιακό χώρο. Συγκεκριμένα, η MIVA Fine Art Gallery στο Μάλμε της Σουηδίας θα φιλοξενήσει από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου την έκθεση «Art: My First Language» («Τέχνη: Η πρώτη μου γλώσσα»), όπου θα παρουσιαστούν τα έργα του παιδιού.

Μια δραστηριότητα που ξεκίνησε ως παιχνίδι με μπογιές εξελίχθηκε, λοιπόν, σε ένα ρεκόρ του Guinness World Records και τελικά οδήγησε τις δημιουργίες ενός μωρού μέχρι τον χώρο μιας πραγματικής γκαλερί τέχνης.

(Φωτογραφία: Instagram/ johncweibull)

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