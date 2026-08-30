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ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική διάσωση στο Νεπάλ: Ανέσυραν 6χρονη μετά από 60 ώρες κάτω από τα συντρίμμια (βίντεο)

Η μικρή Μανίσα
clock 13:22 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ώρα που το Νεπάλ μετρά τις πληγές του και βυθίζεται στο πένθος μετά τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, η φωνή ενός μικρού κοριτσιού μέσα από τα συντρίμμια έδωσε στους διασώστες μια πολύτιμη ελπίδα.

Η 6χρονη Μανίσα Ταμάνγκ βρέθηκε παγιδευμένη για περίπου 60 ώρες κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου στην περιοχή Τιμούρε. 

Όπως μετέδωσε το Sky News, οι αστυνομικοί την εντόπισαν την Παρασκευή, όταν άκουσαν τις κραυγές της μέσα από τα χαλάσματα. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης, με τις δυνάμεις να ανοίγουν δίοδο μέσα στα συντρίμμια προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν το παιδί.

Η τοπική αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης, καταγράφοντας την προσπάθεια των διασωστών να ανασύρουν τη μικρή Μανίσα από τα ερείπια. Στο ίδιο υλικό αποτυπώνονται και οι πρώτες βοήθειες που της προσφέρθηκαν αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της.

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