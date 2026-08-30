Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε επιβατικό πλοίο ανοιχτά της Κερύνειας – Επέβαιναν 279 άτομα, αναφορές για τραυματίες

Επιβατηγό πλοίο με περίπου 279 επιβαίνοντες ανατράπηκε ανοιχτά σήμερα βόρεια της Κύπρου και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές αρχές

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας, ανακοίνωσε το λεγόμενο υπουργείο Υγείας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" ("ΤΔΒΚ"). «Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση των υπηρεσιών διάσωσης και υγείας», ανέφερε. Δεν παρείχε πληροφορίες για αριθμό επιβαινόντων.

Ο Μουράτ Σενκούλ, δήμαρχος της πόλης της Κερύνειας, δήλωσε στο CNN Turk ότι οι 159 από τους 258 επιβάτες του πλοίου έχουν εντοπιστεί.

Η εφημερίδα Kibris ανέφερε ότι στο πλοίο, το οποίο σύμφωνα με αναφορές ήταν καταμαράν, άρχισε να μπαίνει νερό περίπου τέσσερα μίλια από τις ακτές.

Σε επιφυλακή τα νοσοκομεία και τα ασθενοφόρα

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών και υπηρεσιών υγείας σε περίπτωση που χρειαστεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ληφθεί μέτρα ετοιμότητας στο λιμάνι, καθώς και στα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία της περιοχής. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί οι μέγιστοι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι, ενώ ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για τις ιατρικές ομάδες που θα βρίσκονται σε ετοιμότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στα νοσοκομεία. Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ακόμη ότι έχει διασφαλιστεί ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε οι υπηρεσίες υγείας να συνεχιστούν χωρίς διακοπή και να υπάρξει άμεση παρέμβαση, εφόσον απαιτηθεί.

Μετά το περιστατικό, όλα τα ασθενοφόρα και τα νοσοκομεία στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κερύνεια, τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή, καθώς και για τυχόν τραυματίες ή διασωθέντες, αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

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