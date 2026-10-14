Ποιος είναι ο άνδρας που σκότωσε η τίγρης σε ζωολογικό πάρκο

Το όνομά του είναι Γούλιαμ Τσάπμαν. Έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο όταν αγνόησε την περίφραξη αλλά και κάθε προειδοποίηση, όπως και την απλή λογική, πηδώντας μέσα στον χώρο μίας τίγρης στο πάρκο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντονκάστερ της Βρετανίας. Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες του φωτογραφίες, καθώς και ένα βίντεο που είχε αναρτήσει ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφονται οι τελευταίες του στιγμές.







Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, ο Τσάπμαν εμφανίζεται να βγάζει selfie σε γυμναστήριο, την οποία είχε ανεβάσει στα social media λίγες ώρες πριν το περιστατικό. Σε άλλη εικόνα, που επίσης δημοσιεύθηκε την ημέρα του θανάτου του, κρατά μια Βίβλο και μια βαλλίστρα, έχοντας ένα βέλος ανάμεσα στα δόντια του.







Φορά μάλιστα τα ίδια ρούχα με εκείνα που διακρίνονται στο βίντεο από τον χώρο της τίγρης.







Το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, τον δείχνει να περπατά αργά προς την τίγρη της Σιβηρίας, που ονομάζεται Αλτάι και ζυγίζει περίπου 200 κιλά. Το ζώο βρισκόταν ξαπλωμένο πάνω σε μια υπερυψωμένη ξύλινη πλατφόρμα, ενώ στο βίντεο ακούγεται η βαριά αναπνοή του Τσάπμαν και οι έντρομες φωνές επισκεπτών, με κάποιον να αναφωνεί «Θεέ μου».

🚨 NEW: The man mauled by a tiger after entering its enclosure at Yorkshire Wildlife Park has been named as William Chapman He posted a video of himself inside the enclosure just moments before the attack https://t.co/gTFIZXXQPS — Politics UK (@PolitlcsUK) October 13, 2026



Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, λίγο πριν το περιστατικό, ο Τσάπμαν βρισκόταν μόνος του σε μια υπερυψωμένη διάβαση πάνω από τον χώρο της τίγρης, χορεύοντας με μουσική που άκουγε από τα ακουστικά του.

Κάποια στιγμή πλησίασε μια επισκέπτρια, την Ντελ Τέιλορ, ζητώντας της να τον φωτογραφίσει με φόντο την τίγρη.



«Με συγχωρείτε, μπορείτε να με βγάλετε μια φωτογραφία με την τίγρη;», ακούγεται να λέει σε βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν από την επίθεση. Η γυναίκα συμφώνησε και του έβγαλε φωτογραφίες, ενώ εκείνος της ζήτησε επανειλημμένα ακόμη μία, προτού την ευχαριστήσει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τσάπμαν άρχισε να σκαρφαλώνει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Μια γυναίκα επιχείρησε να τον συγκρατήσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και εκείνος πήδηξε από ύψος περίπου 3,6 μέτρων, καταλήγοντας μέσα στον χώρο του ζώου.

Οι επισκέπτες παρακολουθούσαν έντρομοι την εξέλιξη του περιστατικού, καθώς η τίγρη πλησίασε τον νεαρό και του επιτέθηκε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Τσάπμαν ακούστηκε να φωνάζει επανειλημμένα «σταμάτα», ενώ φέρεται να έκανε και μια χειρονομία που αντιστοιχεί στη λέξη «κακό» στη μέθοδο επικοινωνίας Makaton, μέθοδος για την υποστήριξη ανθρώπων με δυσκολίες επικοινωνίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στη συνέχεια είδαν την τίγρη να ορμά στον λαιμό του.

Το πάρκο φιλοξενεί απειλούμενες τίγρεις Αμούρ



Το Yorkshire Wildlife Park άνοιξε τις πύλες του το 2009, ενώ η ειδικά διαμορφωμένη περιοχή «Land of the Tigers», όπου φιλοξενούνται οι τίγρεις, εγκαινιάστηκε το 2011.

Ο χώρος εκτείνεται σε περίπου οκτώ στρέμματα και φιλοξενεί τίγρεις Αμούρ, ένα απειλούμενο υποείδος, με περίπου 500 ζώα να απομένουν στην άγρια φύση, σύμφωνα με το BBC.

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν υπερυψωμένο διάδρομο για τους επισκέπτες και περίφραξη που διαχωρίζει το κοινό από τον χώρο όπου κινούνται οι τίγρεις.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δεν θα θανατωθεί η τίγρη Αλτάι



Το Yorkshire Wildlife Park επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι η τίγρη Αλτάι, η οποία επιτέθηκε και σκότωσε τον άνδρα που εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο της, δεν πρόκειται να υποβληθεί σε ευθανασία.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την Independent, η διοίκηση του πάρκου ευχαρίστησε όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ζώο, διευκρινίζοντας ότι παραμένει σώο και καλά στην υγεία του.

«Πολλοί άνθρωποι επικοινώνησαν μαζί μας για την Αλτάι, την τίγρη. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε όλους ότι είναι ασφαλής και καλά στην υγεία της και ότι δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία εξαιτίας αυτού του περιστατικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πάρκο θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή, ενώ στο προσωπικό που επηρεάστηκε από το τραγικό συμβάν θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη.

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