Ηράκλειο: Συνάντηση Καλοκαιρινού με ΔΟΕ και εκπαιδευτικούς Ηρακλείου για τη σχολική στέγη και τα προβλήματα της εκπαίδευσης

Με τον Πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Νίκο Βουρδουμπά, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Γιώργο Μακράκη καθώς και με μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, συναντήθηκαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης την Τετάρτη 14/10 στη Λότζια.



Την συζήτηση, η οποία διεξήχθη σε πνεύμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας κατανόησης, απασχόλησαν τα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Οι εκπρόσωποι της ΔΟΕ και του «Δομήνικου Θεοτοκόπουλου» αναφέρθηκαν αναλυτικά στο διαχρονικό πρόβλημα της σχολικής στέγης, στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών η οποία επέφερε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία της χώρας, καθώς και στο φλέγον ζήτημα της στέγασης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσόρισε τους εκπροσώπους της ΔΟΕ και του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και επεσήμανε την σύγκλιση των απόψεών τους, με τις απόψεις και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Σημειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπενθύμισε ενδεικτικά, την έναρξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων που θα υπερβούν τα 3 εκ. ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου, στο οικόπεδο επί της Φιλελλήνων και Ιτάνου, όπου και σχεδιάζεται η ανέγερση τουλάχιστον 5 σχολικών μονάδων με προτεραιότητα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.



Μίλησε ακόμα για τη λύση που κατάφερε να δώσει η Δημοτική Αρχή για τη στέγαση των ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ μέσα σε διάστημα λίγων μηνών καθώς και για την άμεση κινητοποίηση του Δήμου και της Αντιδημαρχίας Παιδείας για την απορρόφηση των κραδασμών που έφερε η υποχρεωτική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, με πολιτική απόφαση τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, και πριν την υποχρεωτική κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, αποδόθηκαν τα υφιστάμενα κονδύλιά τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία τους τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα του 2026.



Τέλος, ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να σταθεί στο πλευρό της ΔΟΕ και του Συλλόγου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» και να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού, στην επίλυση του προβλήματος της στέγασης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.



Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης με τη σειρά του, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, σχολίασε τη δυσκαμψία που έχει επιφέρει η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών οι οποίες ως πρόσφατα ήταν επιφορτισμένες με το βασικό έργο της διαχείρισης της οικονομικής και διοικητικής στήριξης των σχολικών μονάδων και ανέφερε ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι από τους ελάχιστους στη χώρα, αν όχι ο μοναδικός, που διοχέτευσε τα κονδύλια των Επιτροπών στα σχολεία της επικράτειας του Δήμου.



Στη συνάντηση συμμετείχαν από τη ΔΟΕ, ο Ταμίας Γιώργος Τρούλης το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Γκλαρνέτατζης, αιρετός Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) Νίκος Πασπαλής και από το Σύλλογο «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» η Αντιπρόεδρος Ζαμπία Λαζανάκη, ο Γραμματέας Νίκος Κωνσταντάκης, τα μέλη Άννα Στουμπίδη και Άσπα Παναγιωτάκη και ο αιρετός του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλέμαχος Παπαδόπουλος.

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