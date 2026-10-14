Δουλεύει εξάμηνο και βγάζει περισσότερα από 90.000 δολάρια το χρόνο - Δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και ένα εισιτήριο για την οικονομική ανεξαρτησία μπορεί να κρύβονται εκεί που δεν το περιμένεις: στο κατάστρωμα ενός πλοίου. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία του δημοφιλούς YouTuber «Sailor Dean», ο οποίος κατάφερε να μεταμορφώσει τη ζωή του, μετατρέποντας ένα δύσκολο παρελθόν σε μια άκρως κερδοφόρα καριέρα στο Εμπορικό Ναυτικό των ΗΠΑ.



Το πιο εντυπωσιακό; Για να ξεκινήσει κανείς ως ναύτης, δεν απαιτείται προηγούμενη εξειδίκευση ή πτυχίο, γεγονός που καθιστά το επάγγελμα την απόλυτη διέξοδο για όσους ψάχνουν μια νέα αρχή.

Η πορεία του Dean δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές. Όπως εξομολογείται ο ίδιος στο κανάλι του, η νεότητά του σημαδεύτηκε από την αποβολή του από το πανεπιστήμιο και από μπλεξίματα με τον νόμο. «Το ξεπέρασα όμως αυτό και τώρα βγάζω πολλά χρήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά, δηλώνοντας απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες εργασίας και την προστασία που προσφέρουν τα ναυτικά συνδικάτα.





Η ακτινογραφία των απολαβών: 6 μήνες δουλειά, 90.812 δολάρια

Ο γνωστός YouTuber προχώρησε σε μια πλήρη και διαφανή ανάλυση των οικονομικών του στοιχείων, καταρρίπτοντας τους μύθους γύρω από τις αμοιβές στη θάλασσα:



• 446 δολάρια την ημέρα για 12ωρη βάρδια, ποσό που λαμβάνει σταθερά είτε βρίσκεται πάνω στο σκάφος είτε όχι.



• Διπλό ημερομίσθιο (overtime/holiday pay) για κάθε ημέρα επίσημης αργίας που τον πετυχαίνει εν πλω.



• 68 δολάρια ημερησίως ως έξτρα αποζημίωση κατά τη διάρκεια των αδειών του στην ξηρά.



Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ωστόσο, παραμένει ο χρόνος εργασίας. Ο Dean εργάζεται συνολικά μόνο έξι μήνες τον χρόνο (συνήθως με εναλλαγή ενός μήνα μέσα και ενός μήνα έξω). Με βασικό μηνιαίο μισθό 12.488 δολάρια, οι αποδοχές του για το εξάμηνο αγγίζουν τα 74.928 δολάρια, ενώ μαζί με τα επιδόματα αδείας, το συνολικό ετήσιο εισόδημά του εκτοξεύεται στα 90.812 δολάρια.

Το μέλλον ανήκει στους τολμηρούς

Το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που στέλνει ο Sailor Dean στους ακολούθους του είναι ότι αυτά τα χρήματα αποτελούν μόνο την αφετηρία. Καθώς βρίσκεται ακόμα σε εισαγωγική βαθμίδα (Able-Bodied Seaman), ο στόχος του είναι να συγκεντρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία για να δώσει εξετάσεις για Τρίτος Πλοίαρχος, μια εξέλιξη που αναμένεται να διπλασιάσει τις ήδη εντυπωσιακές αποδοχές του.

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