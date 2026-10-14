Λιμενικοί Ανατολικής Κρήτης για το μεταναστευτικό: Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές!

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Η αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις βρίσκεται στο επίκεντρο ανακοίνωσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Η Ένωση κάνει λόγο για σημαντική αύξηση των περιστατικών σε σχέση με πέρυσι, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την επιβάρυνση που καταγράφεται στο νότιο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, όπου το τελευταίο 48ωρο σημειώθηκε μεγάλος αριθμός αφίξεων.

Παράλληλα, αναδεικνύει την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, ζητώντας άμεση ενίσχυση με προσωπικό, πλωτά μέσα και υποδομές, καθώς και συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι πλέον μια έκτακτη κατάσταση. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα που απαιτεί άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις από την Πολιτεία.

Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές για τις λιμενικές υπηρεσίες της Κρήτης!

Οι επαναλαμβανόμενες και διαδοχικές μεταναστευτικές ροές ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τόσο το τελευταίο διάστημα όσο και συνολικά τα τελευταία τρία χρόνια. Οι αφίξεις έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, κάθε φορά που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, και η πραγματικότητα αυτή δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως κάτι προσωρινό.

Τα περιστατικά είναι αισθητά αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ παρατηρείται η άφιξη μικρότερων σκαφών που μεταφέρουν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στις ακτές της νότιας Κρήτης.

Ιδιαίτερα αυξημένη πίεση καταγράφεται φέτος στο νότιο τμήμα του Νομού Ηρακλείου, ενώ το τελευταίο 48ωρο η περιοχή της Ιεράπετρας βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανή αριθμό αφίξεων, χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές φιλοξενίας και διαχείρισης.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ οι υπηρεσίες μας λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό στελεχών, οι ανάγκες φύλαξης αυξάνονται και οι υπόλοιπες υπηρεσιακές υποχρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται κανονικά.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη δυσκολότερη κατά τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση και η αυξημένη δραστηριότητα στα λιμάνια της Κρήτης επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη πιεσμένο προσωπικό.

Η επιχειρησιακή πίεση στα πληρώματα των σκαφών δεν μπορεί να αγνοείται!

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των πλωτών μέσων μας. Οι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, χωρίς την αντίστοιχη ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα.

Την ώρα που σε άλλες λιμενικές αρχές υπάρχουν, σύμφωνα με τα δεδομένα που αντιμετωπίζουμε, περισσότερα πληρώματα και δυνατότητες ενίσχυσης από άλλες περιοχές της χώρας με πλωτά μέσα, οι υπηρεσίες της Κρήτης καλούνται να διαχειριστούν ένα ολοένα και μεγαλύτερο βάρος με περιορισμένες δυνατότητες.

Δεν μπορεί να υπάρχουν αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς την ανάλογη στελέχωση. Δεν μπορεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών να στηρίζεται διαρκώς στην υπερεργασία και την αυταπάρνηση των ίδιων ανθρώπων.

Οι συνάδελφοί μας υπερβάλλουν καθημερινά εαυτόν. Έχουν αποδείξει έμπρακτα το αίσθημα καθήκοντος και τον επαγγελματισμό τους. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς ουσιαστική υποστήριξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ!

Ως Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, ζητάμε:

Άμεση ενίσχυση των λιμενικών υπηρεσιών της Κρήτης με πρόσθετο προσωπικό, ανάλογα με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Ενίσχυση των πληρωμάτων των πλωτών μέσων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις.

Διάθεση πρόσθετων πλωτών μέσων και επιχειρησιακών πόρων, όπου απαιτείται, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Άμεσο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφίξεων, με τις απαραίτητες υποδομές και την κατάλληλη υποστήριξη των υπηρεσιών και των στελεχών.

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από την αυτονόητη και δίκαιη αντιμετώπιση των αναγκών της Κρήτης, αντίστοιχη με την ενίσχυση που δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια στις υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου, όταν οι μεταναστευτικές πιέσεις το απαίτησαν.

Η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιοχή δεύτερης προτεραιότητας.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια των πολιτών και η εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών υπηρεσιών απαιτούν επαρκές προσωπικό, κατάλληλα μέσα και έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία.

Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Δεν αρκούν οι διαβεβαιώσεις. Χρειάζονται αποφάσεις και συγκεκριμένες ενέργειες πριν οι ήδη αυξημένες απαιτήσεις οδηγήσουν τις υπηρεσίες μας σε ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή πίεση.

Το φιλότιμο των λιμενικών δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την υποστελέχωση.

Οι συνάδελφοί μας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Η Πολιτεία οφείλει τώρα να σταθεί έμπρακτα δίπλα τους.

Η ΚΡΗΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΡΑ!



ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ.

Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης

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