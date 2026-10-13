Κρήτη: Πάνω από 110 μετανάστες εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου και στην Ιεράπετρα

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Στον εντοπισμό 55 αλλοδαπών στην περιοχή της Ιεράς Μονής Κουδουμά προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου θα φιλοξενηθούν.

Νωρίτερα σήμερα (13.10) το Λιμενικό προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 60 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 29 ναυτικά μίλια ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε αρχικά από δεξαμενόπλοιο με σημαία Ινδονησίας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

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