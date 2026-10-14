Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου και του 3χρονου γιου της

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όπου ένας άνδρας και ο μόλις 3 ετών γιος του εντοπίστηκαν νεκροί σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Για την υπόθεση κατηγορείται η 27χρονη σύζυγος και μητέρα, Ρόουζ Χάρισον, η οποία φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και δημοσίευμα του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού WNEP, το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα σε δωμάτιο του ξενοδοχείου Great Wolf Lodge, στην περιοχή Ποκόνο της Πενσυλβάνιας.

Η 27χρονη φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τον σύζυγό της, Τσαρλς Χάρισον, και τον μικρό γιο τους. Στη συνέχεια, κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911, ζητώντας βοήθεια για την ίδια.





Τι βρήκαν οι Αρχές στο δωμάτιο



Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο ξενοδοχείο, εντόπισαν τον άνδρα και το παιδί νεκρούς στο καθιστικό του δωματίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Τσαρλς Χάρισον έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος, ενώ το παιδί έφερε τραύμα στην ίδια περιοχή.

Η 27χρονη είχε τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι στο μπάνιο του δωματίου βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα μεγάλο μαχαίρι κρεοπωλείου και ένα μικρότερο. Σύμφωνα με το προσωπικό του ξενοδοχείου, κανένα από τα δύο δεν ανήκε στο κατάλυμα.

Οι δηλώσεις της 27χρονης και η δικαστική εξέλιξη



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Χάρισον φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να βρίσκεται μαζί με τον σύζυγο και τον γιο της. Κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, φέρεται επίσης να μίλησε στους διασώστες για την οικογένειά της και για το μέλλον που ονειρευόταν.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Μονρό, Μάικ Μανκούζο, χαρακτήρισε την υπόθεση βίαιη οικογενειακή τραγωδία και δήλωσε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό.

Η 27χρονη αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Παραμένει στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου μετά το εξιτήριό της.

Το ξενοδοχείο ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις τοπικές Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη του για το περιστατικό.

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