ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση ταυτοποιημένο πρόσωπο για επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) γνωστοποίησε ότι κάλεσε σε ακρόαση ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο, έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, στις 10 Οκτωβρίου, στην Allwyn Arena της Νέας Φιλαδέλφειας, για τη Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, η υπόθεση αφορά σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού οργάνου.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1.” Αφού έλαβε υπόψη της την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, από την οποία προκύπτει ότι στον αγώνα ποδοσφαίρου ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1927 – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο, στις 11/10/2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Καισαριανής «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ», για το πρωτάθλημα της Γ Εθνικής (9ος Όμιλος), περιόδου 2026/2027, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο και αμέσως μετά την επίτευξη γκολ από την φιλοξενούμενη ομάδα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας έρριψαν εντός του αγωνιστικού χώρου, πλησίον των εκεί παρευρισκόμενων αθλητών, οκτώ (8) πλαστικές φιάλες νερού πλήρους ύδατος, με κίνδυνο να προκαλέσουν σε αυτούς σωματικές βλάβες, οι οποίες από αστοχία ή τύχη τελικώς δεν προκλήθηκαν,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 28/2026 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1927», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού.

Εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 19/10/2026, ένα (1) ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας (επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού οργάνου) που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα πριν από την έναρξη του αγώνα ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΕ – ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ, στις 10/10/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA της Νέας Φιλαδέλφειας, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025″.