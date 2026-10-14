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GOSSIP - LIFESTYLE

O Άκης Παυλόπουλος για τη δυσκολία να προφέρει το «ρο»

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clock 19:00 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Άκης Παυλόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε ανοιχτά και με πολύ χιούμορ στη δυσκολία που αντιμετωπίζει με την προφορά του γράμματος «ρο»

«Δεν έχει μεγάλη ιστορία, δεν το έλεγα ποτέ. Έχουμε πολλά σύμφωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα», είπε με χιούμορ.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, εκείνο που τον αγχώνει περισσότερο είναι ότι ούτε τα παιδιά του μπορούν να προφέρουν το συγκεκριμένο σύμφωνο: «Και τα δύο μου παιδιά δεν το λένε και αισθάνομαι άσχημα. Έχω γαληνό. Άρα λοιπόν και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα και με φουντούκια, δεν βγαίνει», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος στην κάμερα του ΑΝΤ1.

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Δημοσιογράφος Γρηγορης Αρνατούτογλου
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