Νέο πακέτο στήριξης για τους αλιείς: Επιδότηση καυσίμων και 15 εκατ. ευρώ για τα δίχτυα

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Νέο πακέτο στήριξης για τους επαγγελματίες αλιείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βασικά μέτρα την αύξηση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, καθώς και τη διάθεση 15 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών στα δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Τις νέες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο για το αλιευτικό πετρέλαιο

Η νέα επιδότηση αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και έρχεται σε συνέχεια της αύξησης των ενισχύσεων για τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, για το διάστημα Απριλίου – Μαΐου, η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 32 λεπτά ανά λίτρο, από 16 λεπτά που ίσχυαν αρχικά. Για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αυξήθηκε στα 24 λεπτά ανά λίτρο, από 12 λεπτά.

Με τη νέα απόφαση, η ενίσχυση φτάνει πλέον τα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, με στόχο την ελάφρυνση των επαγγελματιών του κλάδου από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Νέα δράση 15 εκατ. ευρώ για τις ζημιές στα δίχτυα

Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την ενίσχυση των παράκτιων αλιέων για τις ζημιές που υφίστανται τα αλιευτικά τους εργαλεία από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται ζημιές από δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, ένα ζήτημα που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των επαγγελματιών της παράκτιας αλιείας.

Οι πόροι για τη νέα δράση εξασφαλίστηκαν μέσω ανακατανομής διαθέσιμων κονδυλίων από το Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027.

Οι προηγούμενες ενισχύσεις προς τους αλιείς

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, κατά το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, για την τριετία 2022-2024.

Επιπλέον, το 2022, κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης, διατέθηκαν 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος που προκάλεσαν οι διαταραχές στην αγορά και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι στις 16 Οκτωβρίου 2026 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αλιεία

Στο πεδίο της ευρωπαϊκής πολιτικής, το υπουργείο αναφέρεται επίσης στην καταρχήν συμφωνία για το νέο πλαίσιο στήριξης της αλιείας την περίοδο 2028-2034, η οποία επιτεύχθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ άλλων, το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα ενίσχυσης για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου, ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου.

Σχοινάς: «Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η στήριξη των αλιέων παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των διαθέσιμων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Όπως δήλωσε, μετά τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου για το πεντάμηνο Απριλίου – Αυγούστου, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα αύξηση στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η νέα δράση των 15 εκατ. ευρώ έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλιέων, με στόχο την αποζημίωσή τους για τις ζημιές στα δίχτυα.

«Στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, εξαντλούμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

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