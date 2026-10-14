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ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Αναστολή εφαρμογής διατάξεων του κανονισμού για το μεθάνιο

κομισιόν
clock 18:14 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναστολή κατά ένα έτος της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ για το μεθάνιο, οι οποίες αφορούν τους εισαγωγείς, με σκοπό την αποσυμφόρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των εθνικών διοικήσεων.

Η εν λόγω αναβολή κατά ένα έτος των διατάξεων που αφορούν τις εισαγωγές αποσκοπεί στην αποφυγή, υπό τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες, πρόσθετων πιέσεων στην ασφάλεια του εφοδιασμού με εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι, η ακεραιότητα και το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.

Η Άννα- Κάισα Ικτόνεν, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, δήλωσε σχετικά με την απόφαση ότι «τα κράτη μέλη έχουν ζητήσει με πολύ σαφή τρόπο να εξετάσουμε πώς θα μπορούσε να μειωθεί μέρος της πίεσης που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος». Η ίδια σημείωσε ότι «δεν αντιμετωπίζουμε προς το παρόν πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «λειτουργούμε σε ένα εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τι θα συμβεί και πότε στα Στενά του Ορμούζ, όπου το 20% του φυσικού αερίου και του πετρελαίου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και πολλούς μήνες».

Η ίδια υπερασπίστηκε την απόφαση αναστολής της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού για το μεθάνιο κατά ένα έτος, λέγοντας πως «είναι απολύτως λανθασμένο να υποστηρίζεται ότι αυτό συνιστά με κάποιον τρόπο υποχώρηση στα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών. Ακόμη και με την αναβολή κατά ένα έτος ορισμένων υποχρεώσεων, οι εταιρείες και οι εισαγωγείς εξακολουθούν να πρέπει να είναι έτοιμοι έως τις 28 Ιανουαρίου».

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