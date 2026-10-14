Κρήτη: Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – Προειδοποίηση για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης με ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά:



α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες



β) τους τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους



Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.



Συνοπτικά:



ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ



Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.



ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ



Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο.



Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας:



https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias



όπως και στο CivilCrete Τάλως App



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete



https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:



112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ



199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ



100 ΕΛΑΣ



108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ



166 ΕΚΑΒ

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