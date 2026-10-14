Ο Δήμος Ηρακλείου διοργανώνει δράση ενημέρωσης και εξοικείωσης στην ΚΑΡΠΑ

Ανοιχτή δράση ενημέρωσης και πρακτικής εξοικείωσης των πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, με ελεύθερη συμμετοχή, διοργανώνεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 18:30, έξω από τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η δράση υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς, από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με την εθελοντική Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ».

Μέσω της δράσης αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να ενημερωθούν για τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μιας καρδιακής ανακοπής και να εξασκηθούν σε βασικές σωτήριες δεξιότητες, με την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών της «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ». Σε ότι αφορά το στόχο της δράσης, είναι να αναδειχθεί στην πράξη ότι η αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής δεν αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες υγείας. Όπως σημειώνεται από την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, «η άμεση αναγνώριση του περιστατικού, η έγκαιρη κλήση για βοήθεια, η έναρξη ΚΑΡΠΑ και η όσο το δυνατόν ταχύτερη χρήση απινιδωτή μπορούν να αυξήσουν καταλυτικά τις πιθανότητες επιβίωσης ενός συνανθρώπου μας».

Η εκδήλωση εντάσσεται στην κοινή προσπάθεια της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού και της ομάδας «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για την ενίσχυση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ετοιμότητας των πολιτών. «Όραμα της προσπάθειας αυτής είναι ένα Ηράκλειο όπου περισσότεροι άνθρωποι θα γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σωστά και με ψυχραιμία σε ένα επείγον περιστατικό. Γιατί μπροστά σε μια καρδιακή ανακοπή, η γνώση δεν είναι απλώς χρήσιμη· μπορεί να γίνει η αρχή για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους πολίτες» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

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