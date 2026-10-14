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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλημμύρες: 10 οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που μπορούν να σώσουν ζωές

Ερυθρός Σταυρός πλυμμήρες
clock 15:40 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέχει δέκα (10) χρήσιμες οδηγίες και μέτρα πρόληψης για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Βίντεο με τις οδηγίες του Ε.Ε.Σ. εδώ:

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας:

  • Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
  • Μην προσπαθήσετε να διασχίσετε χείμαρρους πεζή ή με αυτοκίνητο.
  • Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
  • Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
  • Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.
Ερυθρός Σταυρός πλυμμήρες

Μετά την πλημμύρα:

  • Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες.
  • Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.
  • Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.
  • Μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.
  • Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
Οδηγίες

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει στο πλευρό των πολιτών, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών.

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