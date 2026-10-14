Το απλό κόλπο για να διατηρείται το ψωμί φρέσκο για περισσότερες ημέρες

Η σωστή αποθήκευση του ψωμιού μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υφής του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθυστερώντας το σκληρύνει η ψίχα και να χάσει η κόρα την τραγανότητά της. Σύμφωνα με την Ισπανίδα αρτοποιό Beatriz Echeverría, ιδρύτρια του El Horno de Babette, μια απλή λύση είναι να τυλίγουμε το ψωμί σε καθαρό λινό ή βαμβακερό πανί, αντί να το τοποθετούμε απευθείας σε πλαστική σακούλα.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και περιορίζει τη συσσώρευση υγρασίας, η οποία μπορεί να κάνει την κόρα να μαλακώσει. Αντίθετα, όταν το ψωμί εκτίθεται σε υπερβολικά ξηρό περιβάλλον, μπορεί να χάσει γρήγορα την υγρασία του και να σκληρύνει.

Γιατί αλλάζει η υφή του ψωμιού

Οι μεταβολές ξεκινούν μόλις το ψωμί βγει από τον φούρνο. Καθώς κρυώνει, η υγρασία ανακατανέμεται στο εσωτερικό του, ενώ το άμυλο υφίσταται αλλαγές που συμβάλλουν στη σκλήρυνση της ψίχας. Παράλληλα, η υγρασία μετακινείται προς την κόρα, μειώνοντας σταδιακά την τραγανότητά της.

Για καλύτερη διατήρηση, το ψωμί χρειάζεται ένα περιβάλλον που να μην είναι ούτε υπερβολικά ξηρό ούτε πολύ υγρό. Το καθαρό υφασμάτινο περιτύλιγμα αποτελεί μια απλή εναλλακτική λύση για την καθημερινή αποθήκευση, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει επ' αόριστον το μπαγιάτεμα ή την ανάπτυξη μούχλας.

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