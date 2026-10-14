Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε σπίτι στον Κατσαμπά – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μικρή αποθήκη, δίπλα σε ισόγειο σπίτι, στην περιοχή του Κατσαμπά, στο Ηράκλειο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με αρκετά οχήματα να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

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