Θεσσαλονίκη: Προθεσμία έλαβε ο 22χρονος που προμήθευσε ecstasy την 20χρονη που πέθανε

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Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στην ανακρίτρια έλαβε ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, έπειτα από χρήση MDMA (ecstasy), σε πάρτι στη Θέρμη θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών το πρωί της Τετάρτης, για να εκτελεστεί το ένταλμα που είχε εκδοθεί εις βάρος του και αφορά την κατηγορία της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.

Μέχρι την απολογία του ο 22χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος κατηγορείται καθώς φέρεται να προμήθευσε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας που έχασε τη ζωή της με ναρκωτικά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος κατέθεσε πως αγόρασε δύο δόσεις του 1 mg MDMA, έναντι 30 ευρώ, την κάθε μία.

Οι αρχές κατέσχεσαν ποσότητα MDMA από το σπίτι του 22χρονου

Ο 22χρονος συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ναρκωτικά.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων, καθώς και έξι γραμμάρια MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ροζ ουσίας, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 150 ευρώ.

Για τα παραπάνω ευρήματα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του απαγγέλθηκε σχετική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί και ο 20χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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