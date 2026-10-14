Κρήτη - μεταναστευτικό: "Αισθανόμαστε απροστάτευτοι" – Απόγνωση στην Ιεράπετρα

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα από τις συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις, με τις δημοτικές υπηρεσίες να δηλώνουν πλέον αδυναμία να διαχειριστούν τον όγκο των ανθρώπων που φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Τουλάχιστον 600 άτομα βρίσκονται σήμερα στους χώρους της πρώην ΑΓΡΕΞ, ενώ μόλις την προηγούμενη ημέρα ο αριθμός των φιλοξενούμενων είχε φτάσει τους 760.

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε για τους ανθρώπους που παραμένουν στον χώρο, καθώς οι σκηνές που έχουν τοποθετηθεί δεν επαρκούν για όλους. Αρκετοί αναγκάστηκαν να κοιμηθούν ακόμη και κάτω από βυτιοφόρα, καθώς οι διαθέσιμες υποδομές δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί.

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Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμτζάκης, περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις τελευταίες ημέρες έφτασαν στα νότια της Ιεράπετρας περίπου 900 άτομα. Πρόκειται για αριθμό που ξεπερνά το σύνολο των αφίξεων ολόκληρου του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 880 άνθρωποι. Σημείωσε ότι ιδιώτης διέθεσε τέσσερις καρότσες για να μπορέσουν να μπουν μέσα άνθρωποι και να περάσουν κάποιες ώρες!

Στο μεταξύ, οι αφίξεις συνεχίζονται. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε λέμβος στην παραλία Στόμιο, με 44 άτομα, τα οποία προστέθηκαν στις ήδη αυξημένες ανάγκες διαχείρισης. Την Τρίτη, περίπου 50 άτομα αναχώρησαν για την Αγιά Χανίων, ενώ άλλα 150 μετακινήθηκαν μέσω του λιμανιού του Ηρακλείου με το πλοίο της γραμμής.

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Για σήμερα προγραμματίζεται η αναχώρηση ακόμη 100 ατόμων προς την Αγιά Χανίων, ωστόσο αναζητούνται λεωφορεία για τη μεταφορά τους. Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος, οι αναχωρήσεις δεν επαρκούν για να αποσυμφορηθεί ο χώρος, καθώς οι νέες αφίξεις διατηρούν την πίεση σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό, ενώ προετοιμάζεται και σχετικό έγγραφο προς το υπουργείο, με αίτημα την άμεση συνδρομή της Πολιτείας. Ο κ. Κουγιουμτζάκης υπογραμμίζει ότι οι δυνατότητες του δήμου έχουν εξαντληθεί και ότι η κατάσταση επηρεάζει πλέον τη συνολική λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, ενώ δυσχεραίνει και την ανταπόκριση των λιμενικών αρχών.

«Δεν μπορούμε άλλο να αντεπεξέλθουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αίσθηση απροστάτευτης στάσης που επικρατεί στον δήμο απέναντι στη συνεχιζόμενη πίεση.

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