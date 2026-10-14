Πόσο νερό πρέπει πραγματικά να πίνεις την ημέρα; Ο μύθος με τα 8 ποτήρια

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Έχουμε ακούσει αμέτρητες φορές ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον οκτώ ποτήρια νερό την ημέρα για να παραμένουμε υγιείς. Είναι όμως αυτός ο κανόνας επιστημονικά τεκμηριωμένος ή πρόκειται για έναν διατροφικό μύθο που έχει καθιερωθεί με τα χρόνια; Η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη, καθώς οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό δεν είναι ίδιες για όλους.

Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του σώματος. Συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών, στη λειτουργία των νεφρών και στην απομάκρυνση άχρηστων ουσιών. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, κόπωση και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Ωστόσο, η αντίληψη ότι όλοι χρειάζονται ακριβώς οκτώ ποτήρια νερό καθημερινά δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις επιστημονικές συστάσεις.

Πόσο νερό χρειάζεται τελικά ο οργανισμός;

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η επαρκής ημερήσια πρόσληψη νερού για υγιείς ενήλικες υπολογίζεται περίπου στα 2 λίτρα για τις γυναίκες και στα 2,5 λίτρα για τους άνδρες, υπό συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας και φυσιολογικής δραστηριότητας.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: οι ποσότητες αυτές περιλαμβάνουν το νερό που λαμβάνουμε τόσο από τα ροφήματα όσο και από τις τροφές.

Φρούτα όπως το καρπούζι και το πορτοκάλι, λαχανικά όπως το αγγούρι και η ντομάτα, αλλά και τρόφιμα όπως το γιαούρτι και οι σούπες, συμβάλλουν στην καθημερινή ενυδάτωση.

Επομένως, δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταναλώνουμε ολόκληρη τη συνιστώμενη ποσότητα αποκλειστικά πίνοντας νερό.

Πότε χρειάζεται να πίνουμε περισσότερο;

Οι ανάγκες αυξάνονται όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, όταν γυμναζόμαστε ή όταν ιδρώνουμε έντονα. Αντίστοιχα, καταστάσεις όπως ο πυρετός, ο εμετός και η διάρροια μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τις απώλειες υγρών.

Ένας πρακτικός τρόπος να παρακολουθούμε την ενυδάτωσή μας είναι το χρώμα των ούρων. Το ανοιχτό κίτρινο συνήθως αποτελεί ένδειξη επαρκούς ενυδάτωσης, ενώ το έντονα σκούρο μπορεί να υποδηλώνει ανάγκη για περισσότερα υγρά.

Παράλληλα, η δίψα αποτελεί έναν φυσικό μηχανισμό που μας υπενθυμίζει να πιούμε νερό, αν και δεν είναι πάντα αρκετός, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους.

Τέλος, αξίζει να θυμόμαστε ότι και η υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς σε ακραίες περιπτώσεις μειώνει τα επίπεδα νατρίου στο αίμα.

Το συμπέρασμα είναι απλό: δεν υπάρχει ένας μαγικός αριθμός ποτηριών που να ταιριάζει σε όλους. Η σωστή ενυδάτωση εξαρτάται από τις ανάγκες, τη δραστηριότητα και τις συνθήκες της καθημερινότητάς μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΕΛΜΕΠΑ: Αγγελική Μενεγάκη και Ιωάννης Πασσάς στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων

Κρήτη: "Πυρετός" επενδύσεων γύρω από το Αεροδρόμιο Καστελίου