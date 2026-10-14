Δήμος Αποκορώνου: Ζητά να συζητηθεί στη Βουλή το αιολικό έργο στην Ασή Γωνιά

Επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στα αρμόδια υπουργεία απέστειλε ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ζητώντας την απόσυρση του αιολικού σχεδιασμού των 52,8 MW στην Ασή Γωνιά και την προστασία των Λευκών Ορέων, του Αζίλακα, της Λίμνης Κουρνά και της ευρύτερης περιοχής.

«Το αίτημα είναι σαφές. Άμεση συζήτηση στη Βουλή, πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων και πολιτική παρέμβαση για την απόσυρση του συγκεκριμένου σχεδιασμού και τη μη προώθηση της αδειοδότησής του. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου, το οποίο, σε έκτακτη συνεδρίαση παρουσία πολιτών, τάχθηκε κατηγορηματικά κατά της εγκατάστασης του έργου», αναφέρει μεταξύ άλλων, ο κ. Κουκιανάκης.

Με βάση το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τα στοιχεία, ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης δηλώνει ότι: «Δεν μπορεί η παραγωγή ενέργειας να προηγείται της προστασίας του περιβάλλοντος, ούτε τα βουνά μας να αντιμετωπίζονται ως διαθέσιμες εκτάσεις προς εκμετάλλευση. Ο Δήμος θέτει επιτακτικά και το ζήτημα της θεσμικής προστασίας των Λευκών Ορέων μέσω της πρωτοβουλίας "Απάτητα Βουνά", η οποία προβλέπει, στις οριοθετημένες περιοχές, αυστηρούς περιορισμούς στις νέες διανοίξεις δρόμων και στις τεχνικές επεμβάσεις».

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: "Πυρετός" επενδύσεων γύρω από το Αεροδρόμιο Καστελίου

Ηράκλειο: Έβαλε τέλος στη ζωή της - Τη βρήκε νεκρή ο γιος της