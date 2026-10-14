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ΚΡΗΤΗ

Αρχαιολογικά ευρήματα 4.700 ετών σε αρχαίο ναυάγιο – Πιθανός προορισμός η Κρήτη

ναυαγιο
clock 16:51 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα ηλικίας περίπου 4.700 ετών εντοπίστηκαν σε υποθαλάσσια ανασκαφή στα νότια παράλια της Τουρκίας, κοντά στην Κέκοβα, με τους αρχαιολόγους να εξετάζουν το ενδεχόμενο το αρχαίο πλοίο να κατευθύνονταν προς την Κρήτη ή την Τροία.

Την ανακάλυψη ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στην Κρήτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο θαλάσσιας επικοινωνίας μεταξύ των ακτών της Ανατολίας και του Αιγαίου ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα νότια παράλια της Τουρκίας αφορούν αμφορείς και χρονολογούνται πριν από περίπου 4.700 χρόνια, γι' αυτό και παρουσιάζεται ως το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο.

(φωτογραφία αρχείου)

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