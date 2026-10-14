Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα GRAMMY Awards

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Ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή μουσική σκηνή πραγματοποιεί ο Μίνως Μάτσας, με το άλμπουμ του «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango& Blues» να βρίσκεται στη διαδικασία διεκδίκησης υποψηφιότητας για τα GRAMMYAwards, σε δύο από τις σημαντικότερες κατηγορίες της παγκόσμιας μουσικής: BestGlobalMusicAlbum και BestGlobalMusicPerformance.

Το άλμπουμ αποτελεί μια ξεχωριστή μουσική πρόταση, μέσα από την οποία ο Μίνως Μάτσας ενώνει τέσσερα εμβληματικά μουσικά είδη που γεννήθηκαν σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, αλλά μοιράζονται κοινές ιστορίες, βιώματα και συναισθήματα.

Το ελληνικό ρεμπέτικο συναντά το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, δημιουργώντας ένα μοναδικό μουσικό αποτέλεσμα που ξεπερνά τα γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα.

Στο album «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner, πέντε ξεχωριστοί ερμηνευτές που δίνουν τη δική τους ταυτότητα στο έργο, το οποίο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

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