Δήμος Ηρακλείου: Φοιτητική κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 19 ευρώ

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για το σχέδιο σύμβασης με το αστικό ΚΤΕΛ, ώστε ο Δήμος Ηρακλείου να επιδοτήσει με το ποσό των 202.800 ευρώ 12.000 κάρτες μηνιαίων διαδρομών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, για τους φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ.

Υλοποιείται έτσι η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στο Ηράκλειο με ένα ακόμα μόνιμο μέτρο, μετά τον μηδενισμό των Δημοτικών Τελών των φοιτητικών κατοικιών, με την επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας έως 12.000 καρτών μηνιαίων διαδρομών, μειώνοντας το κόστος κάθε κάρτας στα 19 ευρώ, από το αρχικό κόστος των 45 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η φοιτητική κοινότητα θα ενημερωθεί αναλυτικά για αυτό το μέτρο στήριξης. Η επιδίωξη όλων μας είναι η σύμβαση να ενεργοποιηθεί, όσο το δυνατόν ταχύτερα για να επωφεληθούν οι φοιτητές.

Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η ανταπόκριση σε αυτό το μέτρο. Μακάρι να εξαντληθούν οι κάρτες και να φτάσουν ακριβώς. Στην περίπτωση που η ζήτηση θα είναι μικρότερη, ο απολογιστικός χειρισμός μας επιτρέπει να πληρώσουμε όσες κάρτες πήραμε και όχι περισσότερες. Ενδέχεται βέβαια η ζήτηση να υπερβεί αυτό το μέγεθος το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κατά προσέγγιση με βάση τα δεδομένα στοιχεία. Θα παρακολουθούμε την ανταπόκριση που θα έχει το μέτρο μέσα στην πρόοδο του χρόνου. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα θέμα συμπλήρωσης και εφόσον εκτιμήσουμε ότι αυτό οικονομικά είναι κάτι που μπορεί να καλυφθεί επίσης, θα επανέλθουμε με κάτι συμπληρωματικό».

Κατά την εισήγησή του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης υπενθύμισε ότι η πρωτοβουλία, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα και από το Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης η οποία καλύπτει το 35% της επιδότησης και του αστικό ΚΤΕΛ από το οποίο θα διατίθενται οι μηνιαίες κάρτες καθ’ όλη τη διάρκεια του φοιτητικού έτους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μέτρο αφορά όλους τους φοιτητές των σχολών του Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΛΜΠΕΠΑ και θα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές, όχι μόνο από και προς τα Πανεπιστήμια, αλλά για κάθε διαδρομή στην πόλη του Ηρακλείου. Επίσης, η καταβολή της επιδότηση προς το

αστικό ΚΤΕΛ θα γίνεται απολογιστικά ανά τρίμηνο, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το μετρό να επεκταθεί την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

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