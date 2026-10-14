Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας - Σε αναμονή ασθενείς στην Κρήτη

Τη συνέχιση του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για τους 43.500 πολίτες που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, πρόγραμμα που είχε διακοπεί το καλοκαίρι, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.



Οι δικαιούχοι, πολλοί από αυτούς και από την Κρήτη, θα μπορούν να λάβουν έως οκτώ δόσεις φαρμάκου, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.



Το πρόγραμμα επανεκκινεί μετά τη διακοπή του τον περασμένο Ιούνιο, ενώ, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό, η καθυστέρηση οφειλόταν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μεταφορά της χρηματοδότησης από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους.



Η κ. Αγαπηδάκη διευκρίνισε ότι η φαρμακευτική αγωγή θα συνεχίσει να παρέχεται εντελώς δωρεάν στους ήδη ενταγμένους δικαιούχους.



Σε ό,τι αφορά την ένταξη νέων δικαιούχων, ανέφερε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας.



Σύμφωνα με τους γιατρούς, κανείς από τους δικαιούχους δεν κατάφερε, λόγω της διακοπής, να ολοκληρώσει τον κύκλο της θεραπείας και οι ασθενείς έχουν μείνει εδώ και 2-3 μήνες χωρίς φάρμακα, γεγονός που σημαίνει ότι το σχήμα τους πρέπει να επαναξιολογηθεί .



Οι ίδιοι λένε ότι όσοι τα προμηθεύονται και τα πληρώνουν από την τσέπη τους, πρέπει να το κάνουν προφανώς με ιατρική παρακολούθηση.

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