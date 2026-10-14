Η Λένα Δροσάκη μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο

Η Λένα Δροσάκη μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την διάγνωσή της με καρκίνο, όταν ο γιος της ήταν τεσσάρων μηνών, δηλώνοντας πως εκείνο το διάστημα αποτελεί για εκείνη μία «μαύρη τρύπα».

«Υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές που σκέφτομαι, που με συγκλονίζουν, που δεν θέλω να τις μοιραστώ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές πολύ τρυφερές. Νομίζω ο Αναστάσης είναι ό,τι, ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Παρά τις δυσκολίες που έχω περάσει, αξίζει τον κόπο. Είχα δύσκολη κύηση, ήμουν στο κρεβάτι για δύο μήνες. Ήμουν τότε σε μία παράσταση που έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πηδούσα από τρία μέτρα σκαλιά... ενώ ήμουν στους πρώτους μήνες. Στο τέλος απλώς έβγαινα και περπατούσα, έλεγα τα λόγια μου και ξανάμπαινα μέσα, διότι δεν γινόταν... Μετά έμεινα δύο μήνες στο κρεβάτι. Ήταν και η περίοδος καραντίνας και ο Αλέξανδρος τότε δούλευε... Φοβόμουν μην κολλήσω κάτι. Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη φόβο», είπε αρχικά.







Όπως εξήγησε, λίγο μετά έγινε η διάγνωσή της με καρκίνο: «Όταν ο γιος μου ήταν 4 μηνών, αντιλήφθηκα κάτι στο στήθος μου, μόνη μου, με ψηλάφηση. Εκείνη η περίοδος ήταν μια μαύρη τρύπα, διότι μετά αρρώστησε και η μαμά μου. Ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν καρκίνος, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω κάποια θεραπεία, το πρόλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στην ατυχία μου, ήμουν τυχερή».

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