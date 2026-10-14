Τραμπ: Ανακοίνωσε ”μαζικές” έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία

Την προετοιμασία για την έναρξη «μαζικών» ερευνών για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η περιοχή διαθέτει τεράστιες ποσότητες ενεργειακών πόρων, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωστρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, την οποία χαρακτήρισε καθοριστική για την ασφάλεια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρώπης.

«Μαζικές έρευνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά ετοιμάζονται να ξεκινήσουν στη νέα και όμορφη Γροιλανδία μας!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε εκτιμήσεις ειδικών, σύμφωνα με τις οποίες τα αποθέματα πετρελαίου που μπορούν να αξιοποιηθούν σχετικά εύκολα στη Γροιλανδία είναι μεγαλύτερα από εκείνα σχεδόν οποιασδήποτε άλλης χερσαίας περιοχής στον κόσμο.

«Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στις ΗΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ συνέδεσε την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τον αμυντικό ρόλο της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η γεωγραφική της θέση προσφέρει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα.

«Ακόμη πιο σημαντικό, από την άποψη της ασφάλειας, είναι ότι η Γροιλανδία δεν έχει αντίστοιχο ως προς την άμυνα και την επίθεση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσο και της Ευρώπης», ανέφερε.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα θα μπορούν να αναχαιτίζουν εχθρικές απειλές.

«Οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περάσει από τη Γροιλανδία, όπου η άμυνά μας θα καταρρίπτει συστηματικά drones, πυραύλους ή οποιαδήποτε άλλη μορφή όπλου που δεν έχει ακόμη επινοηθεί», υποστήριξε.

«Μας προσφέρει χρόνο, γεωγραφική θέση και οπτικό πεδίο όπως κανένα άλλο μέρος στον κόσμο», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του.

Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στα ενεργειακά αποθέματα και στις αμυντικές δυνατότητες της Γροιλανδίας αποτελούν δικές του εκτιμήσεις και ισχυρισμούς, χωρίς στην ανάρτηση να παρουσιάζονται συγκεκριμένα στοιχεία για τα σχεδιαζόμενα ερευνητικά έργα ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

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