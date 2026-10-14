Ψάχνουν Έλληνες για εργασία και πληρώνουν έως 3.300 ευρώ τον μήνα - Οι παροχές και οι προϋποθέσεις

Μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία στο εξωτερικό παρουσιάζεται για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, καθώς ένας από τους πλέον γνωστούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς αναζητά νέο προσωπικό.

Οι ελλείψεις στους επαγγελματίες οδηγούς εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον ευρωπαϊκό κλάδο των μεταφορών, με μεγάλες επιχειρήσεις να αναζητούν, συνεχώς και προς όλες τις κατευθύνσεις, εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετές είναι οι εταιρείες που έχουν αρχίσει να στρέφονται σημαντικώς και σε υποψηφίους από άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Μάλιστα, ένας από τους μεγαλύτερους πυλώνες του κλάδου των μεταφορών στη Γερμανία φαίνεται πως αναζητά ενεργά επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών από την Ελλάδα, έχοντας αναρτήσει και σχετική αγγελία στο διαδίκτυο.

Ο λόγος για τη Deutsche Post, τον εθνικό ταχυδρομικό φορέα της Γερμανίας, ο οποίος αναζητά Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, αλλά και μια σειρά από πρόσθετες παροχές και προνόμια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική αγγελία, η θέση αφορά εργασία στην περιοχή του Άουγκσμπουργκ, μια τοποθεσία αρκετά κοντά στο Μόναχο. Οι απολαβές μάλιστα είναι αρκετά υψηλές, αφού προσφέρονται καθαρές μηνιαίες αποδοχές που αγγίζουν έως και 3.300 ευρώ, ενώ παρέχεται επίσης γερμανική σύμβαση εργασίας, με πλήρη κοινωνική και υγειονομική ασφάλιση.

Επιπλέον, η αγγελία επισημαίνει πως το πρόγραμμα εργασίας βασίζεται σε συγκεκριμένες ημερήσιες βάρδιες και επαναλαμβανόμενα δρομολόγια, ώστε οι οδηγοί να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις διαδρομές και τα καθήκοντά τους, χωρίς συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για διαμονή των εργαζομένων. Σύμφωνα με την αγγελία, στους εργαζόμενους παρέχεται κατάλυμα με μικρή μηνιαία οικονομική συμμετοχή, γεγονός που μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα έξοδα του μήνα, αφήνοντας ουσιαστικά το μισθό ως «καθαρό» κέρδος. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με την αγγελία, το πλαίσιο της εργασίας προβλέπεται καθημερινή επιστροφή στο κατάλυμα, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διανυκτερεύσεις στο φορτηγό.

Για την εκτέλεση των δρομολογίων χρησιμοποιούνται σύγχρονα φορτηγά κατασκευής Mercedes και Volvo και χωρητικότητας 12 έως 15 τόνων, με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Παράλληλα, κάθε οδηγός αναλαμβάνει το δικό του φορτηγό, ενώ παρέχεται περίοδος εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τα καθήκοντα, διάρκειας περίπου μίας εβδομάδας.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια οδήγησης κατηγορίας C ή CE, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), με τον κωδικό 95, καθώς και ψηφιακή κάρτα ταχογράφου.

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας δεν αναφέρεται ως υποχρεωτική προϋπόθεση, αποτελεί ωστόσο πρόσθετο προσόν, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς από την Ελλάδα που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ευχέρεια στη γερμανική γλώσσα.

Σημειώνεται, τέλος, πως σύμφωνα με τις πληροφορίες της αγγελίας, οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη θέση παραμένουν ανοικτές, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία

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