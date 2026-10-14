Παναμάς: Αντιδράσεις για εικόνες Influencer μπροστά σε κτίρια που κατέρρευσαν από τον σεισμό

Αντιδράσεις προκάλεσε στον Παναμά η απόφαση της influencer Gracie Bon να δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μπροστά στα ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε τη χώρα πριν από λίγες ημέρες.

Η ανάρτηση έγινε την Κυριακή, με την influencer να συνοδεύει τις φωτογραφίες από ένα μήνυμα για τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής και την ανάγκη στήριξης των πληγέντων.

Δείτε την ανάρτηση της influencer





Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επέκριναν την επιλογή της να φωτογραφηθεί μπροστά στα συντρίμμια, εκφράζοντας την απορία τους για το γεγονός ότι επέλεξε έναν χώρο που είχε πληγεί από μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή ως φόντο για τις φωτογραφίες της.

Η απάντηση της influencer στις επικρίσεις



Μετά τις αντιδράσεις, η Gracie Bon δημοσίευσε νέο βίντεο στο Instagram, στο οποίο εξήγησε τους λόγους της επίσκεψής της στην πληγείσα περιοχή.

Όπως υποστήριξε, βρέθηκε εκεί για να προσφέρει προμήθειες σε οικογένειες που επλήγησαν από τον σεισμό και να συμβάλει στην προσπάθειά τους να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε οργανώσει φωτογράφιση, διευκρινίζοντας πως σκοπός της ήταν να αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι έχασαν τα σπίτια τους. Ανέφερε, ακόμη, ότι δημοσίευσε τις εικόνες για να ευαισθητοποιήσει τους ακολούθους της και να τους ενθαρρύνει να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

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