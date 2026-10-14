Πόσο γρήγορα θα έρθει η γρίπη φέτος; Τι μαρτυρούν τα προμηνύματα από τις ΗΠΑ

Η περίοδος της γρίπης δεν αποκλείεται να ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, με τα πρώτα μηνύματα από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να δείχνουν ότι η ανοσοποίηση έναντι των ιών της γρίπης πρέπει να γίνει απόλυτη προτεραιότητα τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Nature, τα τεστ για τη γρίπη βγαίνουν θετικά σε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά για τις αρχές του φθινοπώρου, τόσο στη δυτική ακτή των ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, στην Ιαπωνία, κρούσματα γρίπης τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου ανάγκασαν ορισμένα σχολεία να κλείσουν, ακριβώς την περίοδο που οι μαθητές επέστρεφαν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

«Θα ήταν μια εξαιρετικά πρώιμη έναρξη της περιόδου της γρίπης για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν τα κρούσματα στη δυτική ακτή συνεχίσουν να αυξάνονται με τον σημερινό ρυθμό», δήλωσε στο Nature ο Scott Hensley, ιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. Σε μια συνηθισμένη χρονιά, η περίοδος της γρίπης στις ΗΠΑ κορυφώνεται τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Τα περισσότερα από τα πρώιμα κρούσματα στις ΗΠΑ οφείλονται στον τύπο H1N1. Πρόκειται για μία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, όταν επικράτησε μια ταχέως εξαπλούμενη παραλλαγή – η «Κ» – του H3N2. Σημειώνεται ότι στο νότιο ημισφαίριο την εφετινή περίοδο επικράτησε ο τύπος Η3Ν2 της γρίπης Α.

Η επιβεβαίωση του Η1Ν1 αντιστοιχούσε στο 96% των κρουσμάτων στις ΗΠΑ για τα οποία πραγματοποιήθηκε τυποποίηση κατά την εβδομάδα επιτήρησης που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο H3N2 αντιπροσώπευε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κρούσματα, ενώ δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα γρίπης τύπου Β, σύμφωνα με το Nature, το οποίο επικαλέστηκε τα επίσημα δεδομένα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβλεφθεί πώς θα εξελιχθεί η φετινή περίοδος της γρίπης. Τα πρώιμα στοιχεία βασίζονται σε πολύ μικρότερο αριθμό θετικών τεστ συγκριτικά με εκείνον που καταγράφουν οι γιατροί στο αποκορύφωμα της περιόδου.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δεν καταγράφεται ακόμη έξαρση των ιών της γρίπης. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Εμβολιασμός το πιο δυνατό «όπλο» πρόληψης

Το εμβόλιο κάθε χρονιάς σχεδιάζεται αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου της γρίπης, επομένως δεν ταιριάζει πάντοτε απόλυτα με τους ιούς που τελικά κυκλοφορούν. Το εφετινό εμβόλιο φαίνεται να προσφέρει καλή κάλυψη για τους ιούς H3N2 και τη γρίπη τύπου Β. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο καλύπτει τα στελέχη του H1N1 – εάν θεωρηθεί ότι επικρατήσει ο συγκεκριμένος τύπος με βάση τα μέχρι τώρα αμερικανικά επιδημιολογικά δεδομένα.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) συνιστούν τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό ιδανικά έως το τέλος Οκτωβρίου. Αντίστοιχες είναι οι συστάσεις και για τη χώρα μας. Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όσους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, σύμφωνα με το CDC. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και τα άτομα με παθήσεις όπως το άσθμα, ο διαβήτης, οι καρδιοπάθειες ή οι πνευμονοπάθειες.

Εκτός από τον αντιγριπικό εμβολιασμό, οι ειδικοί προτείνουν τους εξής τρόπους πρόληψης εξάπλωσης των ιώσεων:

Μείνετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστοι και αποφύγετε τη στενή επαφή με άτομα που είναι άρρωστα.

Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής: πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιείτε αντισηπτικό χεριών. Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια και το πρόσωπό σας και καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντιλο όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.

Βελτιώστε την ποιότητα του αέρα: φροντίζετε να εισέρχεται καθαρός αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον, χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού του αέρα σε εσωτερικούς χώρους και προτιμάτε να πραγματοποιείτε ομαδικές συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους.

Καθαρίζετε τις επιφάνειες στο σπίτι και στον χώρο εργασίας σας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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