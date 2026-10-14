Νέο έκτακτο δελτίο για καταιγίδες σε 5 περιοχές: Eκκένωση λόγω υπερχείλισης ποταμού στην Εύβοια, πλημμύρες στη Ρόδο

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Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ. Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων - 112 για εκκένωση οικισμού στην Εύβοια

Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί για την Αττική και την Εύβοια το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.

Ειδικότερα, στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Εύβοια καθώς ήχησε το 112 για απομάκρυνση κατοίκων λόγω υπερχείλισης ποταμού στον δήμο Διρβύων – Μεσσαπίων.

Λίγα λεπτά μετά τις 12:00 ήχησε το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών έχουν οδηγήσει έως τώρα σε πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα και διακοπές κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου.

Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην Εύβοια, με τα ορμητικά νερά να έχουν εισβάλει σε αυλές σπιτιών και υπόγεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ορμητικά νερά που έχουν εισβάλει σε αυλές σπιτιών και υπόγεια έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς ποτάμια και χείμαρροι έχουν «φουσκώσει» απειλητικά και δρόμοι έχουν γεμίζει λασπόνερα και φερτές ύλες.

Να σημειωθεί ότι για σήμερα αποφασίστηκε να μη λειτουργήσουν τα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας. Το ίδιο τοπικό μέσο αναφέρει ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, των Πολιτικών στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στον δρόμο ανάμεσα στο Προκόπι και το Μαντούδι, όπου ο ποταμός Κηρέας έχει υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία εξαιτίας μεγάλων ποσοτήτων νερού και φερτών υλικών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Στα Πολιτικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει την περιοχή με τα Ψαχνά. Στα Πολιτικά του δήμου Διρφύων Μεσσαπίων υπερχείλισε το ποτάμι και το νερό κάλυψε καλλιεργήσιμα χωράφια. Ο δρόμος από Καστέλα για Πολιτικά έχει κλείσει λόγω φερτών υλικών. Επίσης, επικίνδυνα έχει φουσκώσει ο Μεσσάπιος, κεντρικός ποταμός του Δήμου.

Επί ποδός βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, οι εθελοντικές ομάδες ΣΕΑΚ και ΣΕΔΔΔ, καθώς και ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία.

112 και στη Ρόδο, πλημμύρισαν δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης (14/10) στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.















Λίγο πριν τις 12 σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στo Φαληράκι.







Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσώρευσης υδάτων.

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Ορμητικά νερά περνούν ανάμεσα σε σπίτια στη Ρόδο (Πηγή: dimokratiki.gr)

Τεράστιος υδροστρόβιλος στη Ρόδο

Στη Ρόδο, ένας τεράστιος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν το φαινόμενο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική στήλη που σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ λυγίζει από τους ανέμους στη Θράκη

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ στην παράκαμψη της ΕΟ Κομοτηνής Κερασίας, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Παρατηρητή της Θρακης έτοιμος να καταρρεύσει λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Σκιάθος, με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και δυσχέρειες στις μετακινήσεις.

Ενδεικτική της έντασης των ανέμων είναι η καταγραφή ριπής 104 χιλιομέτρων την ώρα στο Λουτράκι, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr έως τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στη διάρκεια της ημέρας.

Κακοκαιρία στην Αττική: Κλήσεις για κοπές δέντρων και αντλήσεις υδατών στην Πυροσβεστική

Η κακοκαιρία επηρέασε και την Αττική, με μεγάλο όγκο νερού να έχει πέσει και στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Προβλήματα προκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε δρόμους της Δραπετσώνας και του Περάματος, ενώ εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους έρχονται και από τη Σαλαμίνα.

Ζημιές στην Σκιάθο

Ζημιές καταγράφηκαν και στην Σκιάθο από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αλόννησος: Προσάραξη ιστιοφόρου στη νήσο Περιστέρα

Επιπλέον, στη νήσο Περιστέρα, στην περιοχή της Αλοννήσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες σε τουλάχιστον πέντε περιοχές, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν.Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

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