Ηράκλειο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο σπίτι, στην οδό Σωκράτους, στην αρχή της λεωφόρου Καζαντζίδη, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν τραυματισμοί.

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