«Ημέρα της Αποκάλυψης»: Η μελέτη που προβλέπει το τέλος του κόσμου τον Νοέμβριο του 2026

Μια επιστημονική μελέτη του 1960 είχε προβλέψει ότι στις 13 Νοεμβρίου 2026 ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έφτανε σε ακραία επίπεδα, οδηγώντας σε μια υποτιθέμενη «Ημέρα της Κρίσης». Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science και επανήλθε στο προσκήνιο από τη βρετανική The Independent, βασιζόταν στην εκτίμηση ότι ο πληθυσμός της Γης αυξανόταν με υπερεκθετικό ρυθμό. Η πρόβλεψη, ωστόσο, δεν αποτελεί πραγματική εκτίμηση ότι θα καταστραφεί ο κόσμος.

Πώς άλλαξαν τα δημογραφικά δεδομένα

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Αυστροαμερικανός φυσικός Heinz von Foerster, μαζί με ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόις. Οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι, αν συνεχιζόταν η τότε πληθυσμιακή τάση, η ανθρωπότητα θα έφτανε σε ασφυκτικά επίπεδα. Η εργασία προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ οι εκτιμήσεις της παρέμειναν σχετικά κοντά στα πραγματικά δεδομένα έως τη δεκαετία του 1990.

🚨: American scientist's mathematical prediction claims the End of the World in 2026 Doomsday: Friday, 13 November, 2026 https://t.co/8pZqsjuCg2 — Night Sky Now (@NightSkyNow) August 21, 2026

Στη συνέχεια, όμως, η πτώση της γεννητικότητας άλλαξε τις προβλέψεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στα 10,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2084 και έπειτα να αρχίσει να μειώνεται. Πλέον, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις.

Οι σημερινές απειλές και το «Ρολόι της Αποκάλυψης»

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, όταν κυριαρχούσαν οι φόβοι για πυρηνικό πόλεμο και εξάντληση των φυσικών πόρων. Σήμερα, οι ανησυχίες αφορούν και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της κλιματικής αλλαγής. Το «Ρολόι της Αποκάλυψης», που δημιουργήθηκε το 1947 από το Bulletin of the Atomic Scientists, βρίσκεται στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, έναντι 89 δευτερολέπτων την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνοντας την αυξημένη ανησυχία για τους παγκόσμιους κινδύνους.

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