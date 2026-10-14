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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συνελήφθη άστεγος που έδειξε όπλο στο προσωπικό του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας

περιπολικο
clock 13:07 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας του Δήμου Ηρακλείου, στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν ένας άστεγος άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, έδειξε στο προσωπικό όπλο που είχε μαζί του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας επισκεπτόταν τις τελευταίες ημέρες τη συγκεκριμένη δομή, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αστέγους, όπως η δυνατότητα χρήσης πλυντηρίων και ντους, καθώς και η παροχή φαγητού.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, το οποίο ειδοποίησε την αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα και τον μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας επέδειξε το όπλο, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με αυτό, εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

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