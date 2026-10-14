ΤΕΤ.14 Οκτ 2026 15:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χοφενχάιμ: «Μεταγραφικός στόχος προτεραιότητας ο Ρέτσος»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
clock 13:23 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Παναγιώτης Ρέτσος από την αρχή της σεζόν, με τον Ολυμπιακό-σε Ελλάδα και Ευρώπη-αλλά και την εθνική Ελλάδας στο Nations League, έχουν προκαλέσει -όπως ήταν αναμενόμενο- το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων . 

 Ανάμεσά τους, όπως αναφέρουν  δημοσιεύματα στην Γερμανία και η Χοφενχάιμ, προτελευταία στην βαθμολογία της  Bundesliga, μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

 «Η Χόφενχαϊμ θεωρεί τον Παναγιώτη Ρέτσο μεταγραφικό στόχο προτεραιότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προσθέτει:  «Εάν ο γερμανικός σύλλογος προχωρήσει σε επίσημη κρούση, διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να αξιώνει ο Ολυμπιακός».

 Πάντως ο  Ολυμπιακός,  φαίνεται να μην επιθυμεί να παραχωρήσει τον παίκτη, σχεδιάζοντας μάλιστα να του προτείνει πρόωρη ανανέωση συμβολαίου, το οποιο λήγει το 2028. 

 Ο 28χρόνος κεντρικός αμυντικός το 2017 πωλήθηκε στη Μπάγερν Λεβερκούζεν με ποσό ρεκόρ-22 εκατομμύρια ευρώ-στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά το 2023 επέστρεψε στους «Ερυθρόλευκους».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρέτσος Χόφενχάϊμ Ολυμπιακός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis