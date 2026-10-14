Χοφενχάιμ: «Μεταγραφικός στόχος προτεραιότητας ο Ρέτσος»

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Παναγιώτης Ρέτσος από την αρχή της σεζόν, με τον Ολυμπιακό-σε Ελλάδα και Ευρώπη-αλλά και την εθνική Ελλάδας στο Nations League, έχουν προκαλέσει -όπως ήταν αναμενόμενο- το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων .



Ανάμεσά τους, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Γερμανία και η Χοφενχάιμ, προτελευταία στην βαθμολογία της Bundesliga, μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

«Η Χόφενχαϊμ θεωρεί τον Παναγιώτη Ρέτσο μεταγραφικό στόχο προτεραιότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Εάν ο γερμανικός σύλλογος προχωρήσει σε επίσημη κρούση, διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να αξιώνει ο Ολυμπιακός».

Πάντως ο Ολυμπιακός, φαίνεται να μην επιθυμεί να παραχωρήσει τον παίκτη, σχεδιάζοντας μάλιστα να του προτείνει πρόωρη ανανέωση συμβολαίου, το οποιο λήγει το 2028.

Ο 28χρόνος κεντρικός αμυντικός το 2017 πωλήθηκε στη Μπάγερν Λεβερκούζεν με ποσό ρεκόρ-22 εκατομμύρια ευρώ-στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά το 2023 επέστρεψε στους «Ερυθρόλευκους».

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